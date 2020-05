M. Night Shyamalan vuole Alex Wolff di Hereditary come protagonista del suo nuovo film

M. Night Shyamalan ha rivelato su Twitter di essere al lavoro per il cast della sua nuova, attesa pellicola. Dopo aver chiuso la sua trilogia supereroistica con Glass, infatti, il regista ha già in programma di dirigere due film ancora senza titolo per Universal Pictures.

"Ho iniziato il casting del mio nuovo film, che inizierò a girare non appena potrò farlo in sicurezza" ha scritto Shyamalan. "Sono stato sommerso da audizioni. Registrate in case in giro per tutto il mondo. Con dei numeri davvero sbalorditivi, ricchi di straordinario talento. Grazie per aver provato per me. Sono davvero commosso."

I dettagli sulla trama del film, così come il titolo, sono ancora sconosciuti, ma grazie a Collider possiamo segnalarvi la prima novità sul casting: secondo quanto riportato in esclusiva dal sito, Alex Wolff è entrato in trattative per un ruolo da protagonista della pellicola.

L'attore, apparso di recente in Jumanji - The Next Level e al fianco di Maya Hawke (Stranger Things) in Human Capital, si è fatto notare soprattuto per aver recitato nell'apprezzato Hereditary di Ari Aster (Midsommar) insieme a Toni Collette e Gabriel Byrne.

L'uscita del film è prevista per il 26 febbraio 2021, mentre il progetto successivo di Shyamalan è già fissato al 17 febbraio 2023. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Glass.