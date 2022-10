M. Night Shyamalan: Universal annuncia un nuovo thriller diretto dal regista di Split

Continua la collaborazione tra Universal e M. Night Shyamalan, il visionario regista di Split e The Village che dirigerà un nuovo thriller ad oggi ancora senza titolo.

Nella giornata di oggi, Universal ha rivelato che la pellicola arriverà nelle sale il 5 aprile 2024. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma sappiamo che per ora non sono previste altre grandi uscite nel weekend di debutto del film.

La pellicola sarà il sesto film di Shyamalan in collaborazione con la Universal. I quattro film distribuiti del due volte candidato all'Oscar, ovvero The Visit, Split, Glass e Old, uscito l'anno scorso, hanno incassato 713 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il prossimo in arrivo è invece Knock at the Cabin, con Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird e Ben Aldridge, che verrà rilasciato il 3 febbraio 2023. La sceneggiatura è firmata da M. Night Shyamalan e Steve Desmond e Michael Sherman, ed è basata sul bestseller nazionale The Cabin at the End of the World di Paul Tremblay. La sinossi recita:

"Durante una vacanza in una baita remota, una giovane ragazza ei suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di fare una scelta impensabile per scongiurare l'apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credere prima che tutto vada perduto".