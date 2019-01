M.Night Shyamalan spiega il suo rifiuto a progetti DC e Marvel

N.Night Shyamalan, da domani nelle sale italiane con il suo Glass, ha avuto modo di parlare della sua carriera e delle offerte ricevute in passato anche da DC Films e Marvel Studios.

Dopo la regia de Il sesto senso, infatti, Shyamalan diresse Unbreakable, cinecomic atipico persino per l’epoca in cui uscì nelle sale, ma pur sempre appartenente al genere, e con il senno di poi possiamo pure dire quanto quella pellicola fosse in anticipo sui tempi. Di questi tempi, tuttavia, è strano non aver mai visto il regista a bordo di un cinecomic più tradizionale e in un’intervista concessa a Yahoo! ha rivelato di aver rifiutato in passato offerte per dirigere film della DC e della Marvel.

“Voglio essere sicuro sia giusto per tutti. Io ho una forte impronta come filmmaker. È molto particolare, e la sua miglior versione si ha quando questa impronta è mantenuta forte. Questi film [Marvel e DC in particolare] sono il posto giusto per me? O la mia cifra è appropriata per loro? Perché questi hanno le loro peculiarità. Vogliono anche me come altro ingrediente alla loro ricetta? Quindi è più una questione filosofica, non vuol dire che non dirigerò mai questo tipo di film, ma mi è molto difficile immaginarmi lì. I registi che hanno un’impronta pesante, massiccia, non necessariamente voglio che facciano quei film”.

Il discorso di Shyamalan è perfettamente coerente con la sua visione artistica; molti registi con un’impronta forte - si pensi a Edgar Wright o a Rick Famuyiwa - hanno avuto dei problemi con gli studios di questi film, ma è anche vero che altri come Christopher Nolan, James Gunn e Zack Snyder, hanno saputo imporre la propria cifra e personalità ai prodotti su cui hanno lavorato.

Glass, con Samuel L. Jackson, Bruce Willis e James McAvoy protagonisti, approderà nelle sale italiane a partire da domani. Su queste pagine trovate già la nostra recensione.