M. Night Shyamalan sottolinea il legame con Bruce Willis:'Significa tutto per me'

Bruce Willis è uno dei volti simbolo del cinema di M. Night Shyamalan e il regista di Bussano alla porta ha recentemente speso parole bellissime nei confronti dell'amico, ritiratosi dalle scene nel 2022 a causa di una malattia. Shyamalan ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter.

"Ovviamente significa tutto per me. Farei qualsiasi cosa per lui e la sua famiglia, ed è stato molto difficile per tutte le persone coinvolte. Ho pianto molto per questo, e anche mio padre soffre di cose simili. Quindi avendoci a che fare su entrambi i fronti, è profondo rendersi conto di quanto tutto sia prezioso" ha dichiarato il regista, che ha risposto affermativamente alla domanda sull'influenza che la malattia di Willis ha avuto su di lui:"Certo che è così. Niente ti viene regalato, occorre lavorare più duramente degli altri perciò questo fa parte del lavoro. Onestamente penso sempre che ogni film che faccio sia l'ultimo e che ogni cosa che faccio sia l'ultima".



Shyamalan ha sottolineato l'importanza di Bruce Willis nel suo percorso di crescita nell'industria di Hollywood:"Gli sono grato per ciò che ha fatto perché non ha mai fatto da supervisore. Mi ha protetto sin dall'inizio dal sistema perciò gli sarò sempre grato".



Dopo l'annuncio del ritiro di Bruce Willis, affetto da afasia, Shyamalan aveva scritto su Twitter:"Tutto il mio amore e rispetto per il mio fratello maggiore Bruce Willis. So che la sua meravigliosa famiglia lo sta circondando con affetto e forza. Sarà sempre quell'eroe su quel poster del mio muro da bambino".



Il regista di Il sesto senso sarà presto al cinema con il suo nuovo film: non perdetevi il trailer di Bussano alla porta, con protagonista Dave Bautista.