M Night Shyamalan dice basta ai sequel: 'Non ne farò più, è triste guardare indietro'

M. Night Shyamalan non è mai stato un tipo da sequel: la trilogia composta da Unbreakable, Split e Glass è stata una piacevolissima eccezione, ma il regista di Bussano alla Porta ama troppo fiondarsi in nuove avventure per decidere di tornare a riesumare vecchi successi, almeno stando a quanto traspare dalle sue ultime dichiarazioni.

Dopo aver speso belle parole per Dave Bautista e per la sua performance in Bussano alla Porta, infatti, Shyamalan ha spiegato di non avere alcuna intenzione di ripetere il percorso compiuto con i tre film citati in apertura: "Probabilmente non farò altri sequel. Unbreakable doveva far parte di una trilogia sin dall'inizio, era stato immaginato così, come una storia lunga. Ma a parte quello, non credo" sono state le parole del regista di Signs e Il Sesto Senso.

Shyamalan ha proseguito: "Mi piacciono troppo i film originali, ho così tante idee che voglio raccontare. È triste guardare indietro, preferisco accettare la sfida e ripartire da zero con voi ogni volta, dicendovi: 'Ecco una nuova idea con un nuovo sapore'". Cosa ne dite? Ci sono film di M. Night Shyamalan di cui speravate di vedere un sequel? Ditecelo nei commenti! Su Rotten Tomatoes, intanto, Bussano alla Porta ha esordito alla grande.