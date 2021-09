M. Night Shyamalan, il regista di Old e Il sesto senso ha già scritto il suo nuovo film

Dopo il buon successo di pubblico del suo ultimo film, Old, M. Night Shyamalan non si ferma ed è già al lavoro sul suo prossimo progetto cinematografico di cui ha condiviso un aggiornamento in questi giorni. La sceneggiatura è già a buon punto e di certo non passerà parecchio tempo prima che titolo e cast vengano annunciati ufficialmente.

Ancora senza un titolo ufficiale, il regista si riferisce alla sua prossima fatica semplicemente come "the next one" e ha aggiunto di essere già a buon punto con la sceneggiatura: "Il prossimo. Sono alla terza stesura. E' più corta, sotto le 100 pagine". Come sapranno alcuni, sotto le 100 pagine equivale a dire che come durata il film si mantiene sotto i 100 minuti di durata, poiché una pagina di script solitamente equivale a un minuto di girato. Ricordiamo che Old ha una durata di 108 minuti, quindi diciamo che è in linea con quest'ultimo film.

A proposito di Old, l'ultima fatica di M. Night Shyamalan ha ottenuto un buon successo di pubblico, avendo incassato circa 85 milioni di dollari a fronte di un budget di 18 milioni e con una pandemia in corso è un risultato di tutto rispetto, considerato anche che Old è uscito in esclusiva per le sale cinematografiche e non è arrivato sui canali streaming come invece hanno fatto in questi mesi i prodotti Disney e Warner.

In ogni caso, Shyamalan ha annunciato di avere un'idea per un sequel di Old ma non è detto che questo veda la luce in tempi brevi. Il regista non è solito realizzare sequel e l'unica volta che lo ha fatto è stato per dare una conclusione al progetto Unbreakable, poi espanso con Split e successivamente con Glass.

Su queste pagine trovate la recensione di Old, uscito nelle sale italiane lo scorso 21 luglio.