M. Night Shyamalan, anche il regista di Glass contro la distribuzione ibrida Warner Bros.

Mentre è impegnatissimo nella post-produzione del suo atteso Old e nello sviluppo di Servant 2, M. Night Shyamalan è stato raggiunto virtualmente dai microfoni di Fandom, che ha avuto modo tra le altre cose di chiedere all'autore un suo pensiero sul recente annuncio della distribuzione ibrida Warner Bros, tra cinema e HBO Max.

Seguendo naturalmente le parole di stimati colleghi come Christopher Nolan o Denis Villeneuve, anche Shyamalan si è detto contrario a questo nuovo modello distributivo ideato da Warner Bros, sostenendo in merito:



"Beh, non c'è neanche da indovinare su quale possa essere il mio pensiero al riguardo. Non lo supporto affatto. Lo trovo assolutamente ridicolo. È ovviamente pilotato dall'azienda e mi dispiace per tutti i miei colleghi che l'hanno scoperto in ritardo e se ne stanno occupando solo ora. Questa non può essere affatto la risposta alla crisi e spero vivamente che torneremo presto al cinema. Tre mesi, cinque mesi, tutto il tempo che ci vorrà. Lo streaming può coesistere con la sala, così da avere intrattenimento di fascia alta sia a casa che fuori. Non c'è bisogno di cannibalizzarsi a vicenda".



Intanto, sempre Shyamalan ha informato con una foto recente che le riprese di Old si sono concluse e che adesso tornerà a Philadelphia dove supervisionerà tutto il processo di post-produzione della pellicola, dal montaggio agli effetti visivi.

Le fonti di Collider rivelavano che gli eventi di Old vengono messi in moto quando un gruppo di persone trova un cadavere su una spiaggia e lentamente si rende conto che sta succedendo qualcosa di innaturale in quell'angolo di mondo. Non a caso, la graphic novel Sandcastle segue un gruppo di 13 persone che non riescono a lasciare una spiaggia misteriosa che nasconde un oscuro segreto che coinvolge il tempo.

La data d'uscita di Old è fissata per il 23 luglio 2021. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Servant e allo speciale sullo Shyamalan Cinematic Universe.