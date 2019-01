M.Night Shyamalan parla del fallimento di E venne il giorno e di Mark Wahlberg

Nel corso della promozione del film Glass, M. Night Shyamalan è stato interrogato sul pesante fallimento critico di E venne il giorno, film con protagonista Mark Wahlberg.

L’intervistatore di Vulture ha fatto presente al regista delle critiche mosse al film dallo stesso Wahlberg (che lo definì “un brutto film”) e si chiede se ciò abbia infastidito Shyamalan nel corso degli anni. “Visto che è successo solo una volta no, non me la sono presa”, ha commentato Shyamalan, specificando che nessun altro dei suoi attori si è mai pentito di aver lavorato con lui nello specifico. “Ma veramente no, è una sua idea. Comunque la si voglia interpretare”.

Shyamalan ha poi insistito sul fatto che E venne il giorno non fu capito dalla critica a causa del suo tono, che sperava rendesse il film più simile a un B-movie. Il regista già in passato aveva dichiarato che con E venne il giorno voleva realizzare il miglior B-movie possibile, ma gli spettatori non capirono se avessero dovuto prendere il film seriamente o con umorismo.

“Penso sia dotato di una consistente parte di umorismo da farsa. Sapete, come Fluido mortale. La chiave in quel film è che non si prende mai troppo sul serio”. Alla domanda se pensa che il suo pubblico non abbia capito quel consapevole lato umoristico del suo film, Shyamalan ha risposto: “Penso sia quello il motivo, ma non per colpa del pubblico. Credo fosse un po’ incoerente nell’insieme, per quello non l’hanno notato. Devi essere nel mood giusto. Anche Unbreakable non è andato nel modo in cui mi aspettavo, ma adesso tornerei indietro e direi al me stesso più giovane di non preoccuparmi delle critiche, di continuare per la mia strada. Il fallimento è molto liberatorio, mentre il successo può confonderti”.

Glass arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 17 gennaio. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione.