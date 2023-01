M. Night Shyamalan parla di Bruce Willis dopo il ritiro: 'Come un fratello maggiore'

Con l'uscita di Bussano alla porta praticamente dietro l'angolo, M. Night Shyamalan ha parlato del ritiro di Bruce Willis dalla recitazione dopo che la famiglia dell'attore ha annunciato la diagnosi di afasia, una malattia degenerativa legata al linguaggio, che ha colpito il protagonista di Die Hard.

Il regista ha raggiunto il successo internazionale grazie a Il Sesto Senso, pellicola di cui Willis era protagonista. La loro collaborazione non è finita lì proseguendo con Unbreakable - Il Predestinato fino ad arrivare a Glass, film dove tre personaggi creati dal regista (David Dunn, Elijah Price, Kevin Wendell Crumb) collidevano in un unico film. Secondo quanto dichiarato dal regista, nonostante l'annuncio del ritiro dalle scene, i due continuano a rimanere in contatto.

"Oh sì, ci teniamo in contatto. Un ragazzo così dolce. Sarà sempre un fratello maggiore" ha commentato Shyamalan durante un' intervista. Con l'uscita del suo nuovo film il regista ha avuto la possibilità di lodare la performance di Dave Bautista in Bussano alla Porta e di parlare di Bruce Willis con cui ha collaborato diverse volte. "È stato lui a difendermi. Mi ha davvero supportato e mi ha permesso di provare cose diverse. Se non fosse stato lì, forse non mi avrebbero permesso di capire cosa volessi. Scoprire qual è l'equilibrio tra il genere e le emozioni che mi interessano" ha raccontato il regista.

L'ultima pellicola di M. Night Shyamalan ha subito giudizi molto contrastanti tra pubblico e critica. Se vi va di scoprire qualcosa in più, vi consigliamo la nostra recensione di Old. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!