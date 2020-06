M. Night Shyamalan, il nuovo thriller ha una nuova data d'uscita, ecco quale

Universal ha annunciato ufficialmente la data d'uscita nelle sale del prossimo film, ancora senza titolo, di M. Night Shyamalan. Il film sarà disponibile dal 23 luglio 2021 e comprende un ricco cast, tra cui Eliza Scanlen e Thomasin McKenzie. L'uscita coincide con quella dello sci-fi Tomorrow War, con Chris Pratt e J.K. Simmons.

M. Night Shyamalan si è occupato della scrittura, della regia e della produzione del suo nuovo thriller, e il regista indiano ha raggiunto un accordo con Universal che ricorda molto quelli instaurati in precedenza per film quali The Visit, Split e Glass.

Il cast del film comprende anche Aaron Pierce, Vicky Krieps, Alex Wolff, Abbey Lee e Ken Leung.



L'ultimo lavoro al quale si è dedicato Shyamalan è la serie tv Servant, distribuita su Apple TV+, che racconta la storia di due genitori, Dorothy e Sean Turner, che assumono una giovane tata, Leanne, per accudire la bambola reborn, unico strumento utile a far uscire dallo stato catatonico in cui versava proprio Dorothy, in seguito alla morte del figlio Jericho.

L'ultimo lavoro cinematografico di Shyamalan è il capitolo conclusivo della trilogia di Unbreakable, iniziata nei primi anni 2000 e proseguita in questi ultimi anni con Split e Glass.



Su Everyeye potete trovare la recensione di Split e la recensione di Glass, resa dei conti fra David Dunn (Bruce Willis), Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) e Elijah Price (Samuel L. Jackson).