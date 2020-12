M. Night Shyamalan non ha mai diretto un cinecomic Marvel o DC: ecco perché

Dopo il successo del suo Il sesto senso nel 1999, il regista M. Night Shyamalan sembrava destinato a una carriera di blockbuster e film campioni di incassi. Pur avendo diretto altri titoli di una certa rilevanza, però, non è mai diventato un nome di punta tra i più ricercati dai grandi studios.

Sarà stato forse il flop di Lady in the Water, che ha incassato solo 73 milioni di dollari a fronte dei 70 di budget. Sarà stata forse quella sua fama di regista stravagante, e spesso autoindulgente. Fatto sta che M. Night Shyamalan non ha mai girato un cinecomic targato Marvel o DC, e chissà se arriverà in futuro un'occasione di un film da record al botteghino.

Intervistato da Comicbook.com, il regista ha parlato anche di questo aspetto della sua carriera. "Ho avuto diverse conversazioni nel corso degli anni su molti supereroi con molti degli studios che ne possiedono i diritti, e su come avrei affrontato un film del genere. Ed è una di quelle cose in cui penso di avere il mio stile, voglio dire, se mai capitasse la situazione, direi: L'ho già fatto. Ho realizzato il mio cinecomic nel modo in cui volevo realizzarlo, minimalista, senza usare la CGI, con un linguaggio molto diverso."

M. Night Shyamalan si riferisce al suo Unbreakable e ai successivi capitoli della trilogia, Split (leggi qui la nostra recensione) e Glass, che hanno avuto un discreto successo di pubblico ma forse non sono esattamente in linea con i canoni del cinecomic mainstream. "Quindi, ogni volta che abbiamo avuto queste conversazioni in passato, diventavo nervoso all'idea di dire: Ehi, questo non è ciò che vorresti che io facessi, così tranquillo, minimale e introspettivo."

