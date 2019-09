M. Night Shyamalan è al lavoro su due nuovi film per Universal

M. Night Shyamalan non è un regista a cui si può imputare il peccato della pigrizia: dall'inizio del decennio il regista de Il Sesto Senso ha tirato fuori dal cilindro qualcosa come un film ogni due anni, e stando alle ultime notizie sul suo conto sembra proprio non volersi fermare.

Pare infatti che Shyamalan sia già al lavoro su due nuove produzioni targate Universal. L'annuncio è stato dato dal presidente stesso di Universal Pictures Peter Cramer, che ha dichiarato: "M. Night Shyamalan continua a creare storie entusiasmanti ed originali con cui far saltare gli spettatori dalle proprie poltrone. Non ce ne sono altri come lui: è un maestro della regia ancora al meglio del suo potenziale, e siamo onorati che abbia scelto nuovamente Universal come casa per i suoi due prossimi, incredibili progetti".

La stessa soddisfazione è ovviamente stata espressa anche dal diretto interessato: "Ci sono studios straordinari lì fuori, ma Universal mi ha dato mandato di creare qualcosa di originale. Sono i migliori nel trovare spettatori per storie nuove e con un tono diverso dalle altre. Penso che i film originali siano di importanza cruciale per la longevità dell'esperienza cinematografica. Sono davvero entusiasta di lavorare di nuovo con loro e di poter portare due nuove storie sul grande schermo nei prossimi anni" ha dichiarato il regista di Unbreakable e Glass. Non solo storie originali, comunque: nei mesi scorsi, proprio Shyamalan aveva rivelato quale fosse il suo cinecomic preferito.