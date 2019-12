M. Night Shyamalan: 'I miei prossimi tre film saranno ancora più bizzarri e tetri'

Nonostante Servant, la sua più recente creazione, abbia appena debuttato e sia già stata rinnovata per una seconda stagione ancor prima della distribuzione, l'ambizioso M. Night Shyamalan non accenna a fermarsi e già parla dei toni oscuri che avranno i suoi prossimi tre film.

Il regista avrebbe infatti anticipato alcuni dettagli dei suoi prossimi progetti in un'intervista promozionale di Servant:

"Ho appena avuto l'idea per due nuovi film. Per me le idee sono improvvise, arrivano inaspettate, ma sono pronto a dedicare i prossimi due anni della mia vita a realizzarli, anche se devo ancora pensare ad alcuni dettagli. Ciò che le rende interessanti è che potrebbe esserci un terzo film ad intervallare questi due."

Il regista prosegue poi facendo un paragone con i suoi precedenti lavori: "Mi piace un approccio minimalista e semplice, come quell di The Visit: alterno attimi di suspense e di pericolo al dark humor, spesso mettendo il pubblico in una posizione scomoda.Ciò mi permette di essere metodico e veloce nel girare un film, che così facendo segue una struttura ed un binario preesistenti. Anche se potrebbe essere un po' rischioso rendere le situazioni ancora più pericolose, penso che funzioneranno perché quando penso ai prossimi film me l'immagino bizzarri ed oscuri, in comunicazione tra loro"

Shyamalan ha quindi le idee abbastanza chiare su quelli che saranno gli stili e le ambientazioni dei suoi prossimi due, forse persino tre film. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere e, se non l'avete ancora vista, preparate poc-corn e sangue freddo: Servant è disponibile su Apple+.