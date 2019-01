M. Night Shyamalan: 'ho chiuso qui con l'Universo di Glass'

Glass è il film definitivo in cui vediamo i tre personaggi incontrarsi in un istituto psichiatrico.

Glass è il terzo e conclusivo capitolo di una sorta di saga ambientata nello stesso universo cinematografico. Tutto ha avuto inizio con Unbreakable - Il predestinato dove Bruce Willis otteneva dei poteri e doveva scontrarsi con il folle personaggio di Samuel L. Jackson ; successivamente è uscito Split in cui James McAvoy interpretava un killer affetto da personalità multiple. Nel finale di quest'ultimo appariva il personaggio di Willis, collegando la pellicola ad Unbreakable.

Il regista di Glass promette che i suoi nuovi progetti andranno in direzioni opposte: "Ho due idee al momento e penso che una volta che Glass sarà uscito, inizio a scrivere. Sto decidendo quale sarà il mio prossimo progetto. Penso dovrò decidere tra l'uno e l'altro".

Glass , il nuovo film di M. Night Shyamalan , è arrivato nelle sale cinematografiche italiane ma, nonostante sia un sequel di Unbreakable - Il predestinato e di Split , il filmaker ora ha ribadito che sarà l'ultimo capitolo ambientato in questo 'universo'.

