M Night Shyamalan compie 53 anni: 'Bruce Willis voleva parlarmi, ero spaventato'

All'alba dei suoi 53 anni, M. Night Shyamalan può dirsi decisamente soddisfatto della sua carriera: i successi alle spalle sono ormai tanti e il tempo per sfornarne ancora non manca di certo, il tutto prendendosi anche la soddisfazione di poter parlare a tu per tu con star del calibro di Bruce Willis.

Non sempre, però, il regista prossimo a mettersi al lavoro sul set di Trap ha interagito con nonchalance con attori come il nostro Bruce: all'epoca de Il Sesto Senso, ad esempio, il suo rapporto con "dipendenti" di questo livello era decisamente più teso, come sempre accade quando un novellino s'interfaccia con qualcuno che vanta già un nome affermato.

"Durante le riprese de Il Sesto Senso, era il primo venerdì e mi vengono a dire: 'C'è Bruce Willis che ti vuole parlare nella sua roulotte'. Ero spaventato. Ero un giovane regista esordiente indiano di poco più di vent’anni e lui era una superstar del cinema, credevo che mi avrebbe urlato in faccia. Arrivo da lui e mi fa: 'Quello che mi stai facendo provare con questo film mi è capitato solo un’altra volta, con Pulp Fiction e Quentin Tarantino'. Non era semplice entrare nelle sue grazie, ma una volta che ci riuscivi diventava il tuo fratello maggiore che avrebbe combattuto per te in qualsiasi circostanza" furono le parole di Shyamalan. Col senno di poi, d'altronde, dar ragione al buon Bruce risulta decisamente facile.