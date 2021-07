M. Night Shyamalan, l'autore di Old rivela i film che ama di più della sua filmografia

L'amato/odiato M. Night Shyamalan è tornato nelle sale cinematografiche italiane con il suo curioso Old, e nel giro d'interviste promozionali, parlando ai microfoni di GQ, l'autore di Glass e The Village ha avuto modo di rivelare quali sono i titoli della sua filmografia che ama di più, che insomma preferisce agli altri.

Rispondendo alla domanda posta dal giornalista, Shyamalan ha spiegato:



"Quelli con cui ho più affinità sono quelli che più degli altri hanno mantenuto una loro natura bizzarra. Direi Unbreakable, Lady in the Water, The Visit e anche quest'ultimo, Old. Quelli che a loro modo sono ansiosi, anche. Intendo per quelli che specialmente in fotografia, casting e regia, sono riuscito a trovare il giusto equilibrio tra stranezza e tragedia".



Curiosamente, a dispetto della credenza di molti fan, Shyamalan non ha citato tra i film preferiti della sua filmografia né Il Sesto Senso, che fu il titolo che lo lanciò come il nuovo "Hitchcock", né The Village, altro titolo rimasto e ricordato negli anni come uno dei suoi migliori e più affascinanti.



Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Old, ultima fatica del regista che vede nel cast - tra gli altri - Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell e Alex Wolff.