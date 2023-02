M. Night Shyamalan, con quale attore/attrice lavorerebbe di nuovo il regista?

Ultimamente impegnato con il suo nuovo thriller apocalittico Bussano alla Porta , Shyamalan ha riflettuto sul futuro e su quell'attore/attrice con il/la quale tornerebbe sicuramente a collaborare.

Durante ReelBlend Podcast, M. Night Shyamalan ha affermato che: "Sono sicura che ce ne siano tantissimi. Ti direi tutti gli attori, ma ne sceglierò uno. Ti dirò chi mi è saltato in mente quando l'hai detto: Sarah Paulson. Mi è spuntata in mente. Quindi se Sarah sarà disponibile, torneremo a collaborare".

Per chi non lo sapesse, i due hanno collaborato per il sequel di Split e Unbreakable, Glass, che vede come protagonista James McAvoy nel suo personaggio decisamente mostruoso e... sfaccettato. Contrariamente a quello che potreste pensare, sembra che Shyamalan non abbia intenzione di fare un sequel. Il regista ha recentemente affermato che: "Probabilmente non farò altri sequel. Unbreakable doveva far parte di una trilogia sin dall'inizio, era stato immaginato così, come una storia lunga. Ma a parte quello, non credo". Il regista ha poi aggiunto il suo amore per "i film originali, ho così tante idee che voglio raccontare. È triste guardare indietro, preferisco accettare la sfida e ripartire da zero con voi ogni volta, dicendovi: 'Ecco una nuova idea con un nuovo sapore".

In Glass, Sarah Paulson interpreta una giovane terapista a cui è stato dato il compito di appurare se i tre protagonisti, James McAvoy, Bruce Willis e Samuel L. Jackson, siano clinicamente pazzi o se abbiano effettivamente dei poteri incredibili.