M. Night Shyamalan annuncia il suo nuovo film Old: riprese partite, c'è già un poster!

M. Night Shyamalan ha appena annunciato che il suo nuovo film si intitolerà Old, e con un post a sorpresa - o per meglio a dire a 'colpo di scena' - è spuntato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter per mostrare anche il primo poster ufficiale!

Inoltre, Collider rivela in esclusiva che Old si ispirerà alla graphic novel francese Sandcastle di Pierre Oscar Levy e dell'artista Frederik Peeters. Un insider ha rivelato alla testata che Shyamalan ha ricevuto Sandcastle come regalo per la festa del papà e ha amato così tanto la premessa che ha acquistato i diritti della graphic novel, che a sua volta è servita come punto di partenza per la sua sceneggiatura.

Le fonti dicono che gli eventi di Old vengono messi in moto quando un gruppo di persone trova un cadavere su una spiaggia e lentamente si rende conto che sta succedendo qualcosa di innaturale in quell'angolo di mondo. Non a caso, la graphic novel Sandcastle segue un gruppo di 13 persone che non riescono a lasciare una spiaggia misteriosa che nasconde un oscuro segreto che coinvolge il tempo.

La graphic novel è descritta come una storia dell'orrore esistenziale sull'inevitabilità della morte ispirata vagamente a The Twilight Zone e Lost. Ribadiamo tuttavia che Old non sarà un adattamento diretto del fumetto, che ha fornito semplicemente un'ispirazione.

Il cast include Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Rufus Sewell, Embeth Davidtz ed Emun Elliott. La produzione è già in corso nella Repubblica Dominicana.

