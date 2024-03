I'm Just Ken di Ryan Gosling cantata da Gerry Scotti non è roba che si vede tutti i giorni

Quella con al centro "I'm Just Ken" è una delle sequenze più memorabili di Barbie e infatti Ryan Gosling ha studiato nei minimi dettagli la sua esibizione canora agli Oscar 2024: un momento particolarmente atteso dal pubblico, che finalmente ha potuto godersi una performance dal vivo dell'ormai iconico brano.

Ed ecco che, oltre al meme su Batman ispirato dal divertente sketch cui abbiamo assistito la notte degli Oscar 2024, ne spunta in rete un altro, stavolta a tema "I'm Just Ken" e con protagonista... Gerry Scotti! Certo, l'intelligenza artificiale può tutto, persino regalarci questa esilarante variazione del brano, intitolata ovviamente "I'm Just Gerry": tanto il volto quanto la voce del protagonista della famosa scena del film diretto da Greta Gerwig appartengono adesso al famosissimo conduttore, attorniato da tanti altri Gerry impegnati ad eseguire a loro volta la vivacissima coreografia. Il reel (che trovate in calce all'articolo) è stato condiviso dal profilo instagram "Thousandgerry", dove potrete trovare innumerevoli post realizzati con la stessa tecnica.

Non tutti sapranno che il noto conduttore televisivo ha fatto incetta di premi agli ultimi Meme Awards, guadagnandosi il titolo di "Re dei Meme". In una dichiarazione all'ANSA, il diretto interessato aveva commentato questo inaspettato successo ottenuto in rete, dicendosi onorato e esternando il suo divertimento nell'essere memato e nel ricevere ogni giorno nuovi divertenti video che lo ritraggono nei ruoli più insospettabili. Video e immagini così numerosi da aver condotto persino alla teorizzazione di un "Gerryverso": una dimensione parallela esistente sul web in cui ogni contenuto multimediale ha un solo e unico protagonista, Gerry Scotti.

AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti oggi su