I'm Going To Kill You: il nuovo film di Nicolas Winding Refn arriverà l'anno prossimo

In occasione della presentazione di Too Old To Die Young, la sua serie televisiva distribuita da Amazon Prime Video, il regista danese Nicolas Winding Refn ha annunciato il suo nuovo lungometraggio, I'm Going To Kill You.

Secondo quanto dichiarato dall'autore, i lavori sul film inizieranno molto presto e il progetto potrebbe arrivare addirittura l'anno prossimo.

"Per due anni ho fatto questo film [Too Old To Die Young, che lui si rifiuta di definire una serie tv, ndr], ora voglio fare qualcosa di più breve. Il DNA sarà sempre lo stesso, l'importante è fare quello che vuoi fare come lo vuoi fare. Lo streaming mi ha dato solo una tela più grande. L'anno prossimo voglio girare un altro film: ho già l'idea e so cosa voglio farci. Ho anche il titolo: I'm Going to Kill You".

In puro stile New Hollywood, fondamentale per la sua formazione, Refn ha aggiunto:

"La cosa importante è che i tuoi progetti vadano bene economicamente: è ciò che ti farà ottenere il prossimo lavoro e più libertà e tempo. Se fai un film brutto che fa un sacco di soldi non importa a nessuno, l'industria va avanti. Se fai un film bello che va male diventa tutto più difficile. Se fai un film brutto che è anche un insuccesso, allora sei fuori".

Nel 2017, come ricorderete, trapelò online la trama di quello che sarebbe dovuto essere il nuovo progetto del regista dopo The Neon Demon, una spy-story ambientata in Giappone intitolata The Avenging Silence: non è chiaro al momento se I'm Going To Kill You è un'evoluzione di quel film o qualcosa di completamente nuovo.

Per completezza, vi riproponiamo la trama di The Avenging Silent qui sotto:

"La Spia era uno dei migliori agenti segreti d'Europa, ma una ferita alle corde vocali subita nel corso di una missione fallita sei anni prima l'ha reso muto, costringendolo a lasciare il lavoro. Ora, sei anni dopo l'incidente, viene contattato e messo sotto contratto da un ex Yakuza, ora uomo d'affari che vive in esilio in Francia, che gli chiede di scovare e uccidere il capo della più pericolosa famiglia Yakuza giapponese. Avendo paura di volare, la nostra spia s'imbarca anonimamente su un cargo diretto a Tokyo. Un'esplosione a bordo fa naufragare la nave, e la Spia si trova spinta sulle corse meridionali del Giappone a bordo di una zattera di salvataggio. Muta, la nostra Spia deve attraversare silenziosamente il Giappone alla ricerca di quattro indizi - che simboleggiano conquista, guerra, carestia e morte - che lo guideranno verso la sconosciuta residenza del boss Yakuza. Nel frattempo si pensa che il boss, noto per i massacri del 2004 ai danni di coloro che si erano rivoltati contro di lui, stia per fare il suo ritorno nel mondo della malavita giapponese dopo anni vissuti in una località misteriosa sulle montagne, lontano da ogni tecnologia. Quello stile di vita è diventato un'ossessione per il boss. Voci vorrebbero si fosse suicidato anni prima, ma alcuni prigionieri evasi dal suo campo raccontano di piani per un grande rientro. Ora le famiglie Yakuza rivali sospettano che questo piano sia pronto, un piano che disseppellisce la più infame vicenda di tradimento della storia Yakuza. La nostra Spia si trova quindi a compiere un viaggio esistenziale attraverso il Giappone in cerca dei pezzi del puzzle che lo condurranno verso il confronto con il temibile boss, in una terrificante conclusione."

Per altri approfondimenti - e in attesa della nostra recensione, in dirittura d'arrivo - vi rimandiamo al trailer di Too Old To Die Young.