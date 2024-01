Lynne Marta è morta: addio alla star di Footloose, Colombo e Starsky & Hutch

Dopo una longeva carriera che si è protratta dagli anni '70 ai primi anni 2000, all'età di 78 anni è scomparsa Lynne Marta. Nata nel New Jersey, Marta era conosciuta principalmente per il ruolo di Lulu Warnicker, la zia di Ren, interpretato da Kevin Bacon, nel cult Footloose del 1984, e per le varie partecipazioni a serie tv.

Lynne Marta è deceduta giovedì 11 gennaio nella sua casa di Los Angeles a seguito di una lunga malattia, come ha affermato il suo medico Chris Saint-Hilaire a The Hollywood Reporter.



Nata nell'ottobre del 1945 a Somerville, nel New Jersey, Lynne Marta iniziò la propria carriera nello show di danza per adolescenti The Lloyd Thaxton Show, per poi proseguire il percorso a Los Angeles in Gidget e The Monkees nel 1966. Alcuni anni dopo apparve nella prima stagione della serie antologica Love, American Style ma la svolta avvenne nel 1972 con Joe Kidd, diretto da John Sturges, nel quale interpreta la compagna del ricco proprietario terriero interpretato da Robert Duvall che attira l'attenzione di un cacciatore di taglie (Clint Eastwood).



Negli anni '80 iniziò una relazione aperta con la star di Starsky & Hutch David Soul, all'epoca sposato con Karen Carlson. Secondo People 'durante gli anni di Starsky & Hutch, David e Lynne vivevano insieme ma passavano del tempo con altre persone'. Marta apparve anche nello speciale David Soul and Friends. Proprio pochi giorni fa è scomparso David Soul, star della serie nel ruolo del detective Hutch.



Nel 1989, Lynne Marta fu testimone dell'omicidio della giovane attrice Rebecca Schaeffer, nel suo appartamento a pochi metri dall'abitazione della collega, uccisa sull'uscio di casa dallo stalker Robert John Bardo:"L'uscio tremò, il muro tremò. Il gatto volò in aria, caddi in ginocchio e mi trascinai nella camera da letto. Poi sentii il primo grido di Rebecca. Lei stava ancora urlando quando parlai al 911. Quando arrivai alla porta stava piangendo, aprii il piccolo occhiello della mia porta. C'era un odore che non dimenticherò mai, l'odore dei colpi d'arma da fuoco. C'era silenzio tranne che per leggeri gemiti" raccontò alla stampa tempo dopo il tragico evento.



Lynne Marta recitò anche in Charlie's Angels, Starsky & Hutch e Colombo con Peter Falk; da un anno si vocifera di una serie remake di Starsky & Hutch.