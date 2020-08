Lynda Carter stupisce tutti al DC FanDome: 'Gal Gadot, sei un'ispirazione per mia figlia'

Nel corso del panel dedicato a Wonder Woman 1984, l'evento d'apertura della convention DC FanDome, la prima storica attrice del personaggio Lynda Carter ha sorpreso il cast e i fan con un'apparizione speciale.

Nel corso della chiacchierata, che ha introdotto il nuovo trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, l'attrice si è lasciata andare ad alcune commoventi dichiarazioni sull'importanza della supereroina DC Comics, rivelando che grazie al film di Patty Jenkins e Gal Gadot sua figlia ha compreso il valore ideologico di Diana Prince.

"Mamma, finalmente ho capito" ha detto la Carter, citando le parole della figlia dopo la visione del cinecomic del 2017. "Finalmente capisco perché tutti ti idolatrano. Finalmente ho capito cosa significa Wonder Woman per tutti quanti".

Allo stesso modo, Patty Jenkins e Gal Gadot hanno speso parole di ammirazione per il lavoro della Carter, dichiarando: "Sei stata tu la nostra fonte di ispirazione principale. Quando abbiamo iniziato a fare il film, sentivamo davvero di dover raccogliere il testimone da ciò che avevi fatto tu."

