Lynda Carter sul suo nuovo singolo: 'Wonder Woman 1984 mi ha ispirata'

Lynda Carter ha apprezzato Wonder Woman 1984 sin da subito. L'attrice, che ha vestito i panni di Diana Prince sul piccolo schermo in passato, ha dimostrato di non aver mai dimenticato il ruolo, che secondo quanto da lei dichiarato ha influenzato il suo ultimo singolo, Human and Divine.

Infatti a The Hollywood Reporter l'attrice ha detto che è stato proprio il suo cameo in Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins a definire il significato della nuova canzone, la sua seconda uscita del 2021 insieme a un EP intitolato Unexpected. Inizialmente pensata come una generica canzone d'amore, quando Carter è stata scelta per vestire i panni della leggendaria guerriera amazzonica Asteria nel film, si è trasformata in una canzone d'amore sulla storia tra Diana Prince e Steve Trevor.

"L'amore è dove l'umano e il divino si incontrano. Ero vulnerabile e ispirata mentre scrivevo questa canzone. Quel seme creativo è nato con il mio grande amore ed è lì che vive ancora, nel mio cuore e nell'amore per mio marito... Quando Patty Jenkins mi ha scelto per interpretare Asteria nel film Wonder Woman del 1984, la canzone e il testo sono diventati l'amore tra Steve e Diana. Tuttavia, ho capito subito che questo è in realtà l'amore che tutti desideriamo. È un inno alle grandi storie d'amore di sempre.".

Si tratta di un brano d'amore e di guarigione, soprattutto in un momento di dolore e perdita come quello che stiamo vivendo. Human and Divine sarà disponibile per lo streaming in tutto il mondo il 29 ottobre.

Per quanto riguarda la sua carriera d'attrice, non sappiamo se Carter tornerà accanto a Gal Gadot in un film della saga, intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Wonder Woman 1984.