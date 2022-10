Lynch/Oz: trailer per il documentario che esplora l'amore di David Lynch per Il Mago di Oz

Dogwoof ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Lynch/Oz, documentario diretto da Alexandre O. Philippe che si occupa di esplorare i mille modi in cui lo stile surrealista di David Lynch pare intrecciarsi con la favola primordiale americana Il Mago di Oz, il grande classico di Victor Fleming uscito nel 1939 e più volte omaggiato da Lynch.

Come si vede nel trailer di Lynch/Oz, il lavoro analitico di Phillippe si concentra sull'opera cinematografica di David Lynch. Ma invece di analizzare una scena o un film specifico nella lunga carriera di Lynch, il documentarista analizza come il creatore di Twin Peaks sia stato influenzato da Il Mago di Oz di Victor Fleming. Con collaboratori come Amy Nicholson, Rodney Ascher, John Waters, Karyn Kusama, Justin Benson, Aaron Moorhead e David Lowery, Phillippe analizza come la più grande influenza di Lynch abbia ispirato la sua incredibile opera.

Lynch/Oz ha debuttato al Tribeca Film Festival di quest'anno e ha fatto il giro del circuito dei festival cinematografici autunnali. Il lungometraggio è stato appena preso per la distribuzione nordamericana da Janus Films e arriverà nelle sale e in VOD il 2 dicembre. Di seguito la sinossi ufficiale di Lynch/Oz:

Nel suo ultimo film, il regista svizzero Alexandre O. Philippe (78/52: Hitchcock's Shower Scene; Memory: The Origins of Alien; The People vs. George Lucas) ha invitato sei critici e registi americani a esplorare e presentare la loro prospettiva unica su come Il Mago di Oz di Victor Fleming abbia influenzato il cinema di David Lynch. Hanno contribuito Amy Nicholson, Rodney Ascher, John Waters, Karyn Kusama, Justin Benson e Aaron Moorhead e David Lowery. Il risultato è un'esplorazione varia, divertente e rivelatrice dello straordinario corpus di opere di David Lynch attraverso la lente della sua più grande influenza.

Phillippe è noto per i suoi peculiari documentari sulle pellicole che hanno fatto la storia del cinema; dopo aver esplorato il mondo di Alien con Memory: The Origins of Alien, e quello di Psycho con 78/52: Hitchcock Shower Scene, torna a questa forma per esplorare le opere di uno dei registi più enigmatici di Hollywood.

Per quanto riguarda Lynch, non ci sono prossimi progetti da regista all'orizzonte, nonostante si pensasse che un suo nuovo film dovesse uscire quest'anno. Tuttavia, David Lynch apparirà in The Fabelmans, il nuovo film di Steven Spielberg. Su queste pagine trovate proprio il trailer di The Fabelmans.