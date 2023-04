Lynch/Oz, il film su David Lynch e l'amore per Il mago di Oz arriva al cinema in Italia

Wanted Cinema comunica che Lynch/Oz, il nuovo film diretto da Alexandre O. Philippe, arriverà nelle sale cinematografiche italiane come evento solo il 15, il 16 e il 17 maggio.

Il regista, noto per gli apprezzati film-saggio The People vs. George Lucas e 78/52: Hitchcock’s Shower Scene su Psycho, indaga i legami tra l’intramontabile classico americano Il mago di Oz, diretto da Victor Fleming e uscito originariamente nel 1943, e l'universo cinematografico inquietante e fiabesco di David Lynch, celebrato autore di titoli indimenticabili come Mulholland Driver, Twin Peaks, Cuore selvaggio e il cult Strade Perdute, tra gli altri.

Suddiviso in sei capitoli, accompagnati nel loro svolgimento da guide d’eccezione come i cineasti John Waters, Rodney Asher, Karyn Kusama e David Lowery, LYNCH/OZ conduce lo spettatore in un viaggio nell’immaginario americano tra i suoi sogni e le sue paure ricorrenti, lungo il quale il regista Philippe - attingendo con libertà e creatività ai film più iconici di Lynch - crea accostamenti illuminanti: i temi e le immagini di Il mago di Oz di Victor Fleming continuano a perseguitare l’arte e la filmografia di David Lynch fin dal suo primo cortometraggio, e probabilmente nessun regista ha tratto ispirazione in modo così coerente e consapevole da un’unica opera. David Lynch è forse intrappolato nella terra di Oz? Attraverso sei prospettive diverse, il film esplora l’ossessione di uno dei registi più iconici della storia del cinema, guidandoci nella lettura del simbolismo presente in tutte le opere dei suoi film.

