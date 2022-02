Lyle, Lyle, Crocodile: Shawn Mendes si unisce al cast del film della Sony!

Dopo il suo lavoro sulle musiche di Life is Strange, Shawn Mendes torna a recitare per il cinema. Secondo quanto dichiarato da Deadline, infatti, il cantante sarà la voce di Lyle nell'adattamento della Sony del classico libro per bambini Lyle, Lyle, Crocodile.

Lyle, Lyle, Crocodile, che sarà diretto da Will Speck e Josh Gordon, vedrà a bordo altri nomi illustri, come Javier Bardem, Constance Wu e Winslow Fegley. Si tratterebbe in ogni caso del primo ruolo importante in un film per Shawn Mendes, tra gli artisti più ascoltati al mondo.

Il libro da cui sarà tratta la pellicola è stato scritto da Bernard Waber nel 1965, e parla di Lyle, coccodrillo che vive in una casa sulla East 88th Street a New York City. Il protagonista è molto felice e sempre disponibile con la famiglia Primm, che aiuta con le faccende quotidiane, o facendo giocare i bambini del vicinato. Tuttavia l'idillio si interrompe quando un vicino decide che Lyle dovrebbe appartenere a uno zoo. Il signor Grumps e la sua gatta Loretta, infatti, non amano i coccodrilli e non c'è modo in cui Lyle possa conquistarli. Cosa succederà?

Lo scopriremo il 18 Novembre 2022, quando Lyle, Lyle, Crocodile dovrebbe arrivare in sala.