Lux Aeterna: ecco il trailer del film psichedelico di Gaspar Noé

Finalmente l'ultimo film di Gaspar Noé, Vortex, arriva in sala e non sarà l'unico. Un altro capolavoro del regista vedrà infatti la luce, dopo ben tre anni. Si tratta di Lux Æterna , di cui è stato anche pubblicato un trailer.

La pellicola potrebbe essere il lavoro "più eccessivo" del regista di Enter the Void, ed è stata presentata già nella sezione di mezzanotte del Festival di Cannes 2019. Ora, dopo tre anni, Yellow Veil Pictures presenterà Lux Æterna al Metrograph di New York il 6 Maggio, facendolo poi uscire a Los Angeles il 13 Maggio ed eventualmente a livello nazionale subito dopo.

Come molti sapranno, Lux Æterna è nato da un incarico fallito. Il regista doveva infatti dirigere uno spot di 15 minuti per Yves Saint Laurent, ma non è stato in grado di vincolare la sua creatività per soddisfare le esigenze della casa di moda. Questo lo ha dunque portato a trasformare il progetto in un mockumentary di 50 minuti sulle riprese di un film andate male.

Una cosa che non ci stupisce sicuramente, conoscendo il regista, che di cose folli nella sua carriera ne ha fatte tante. E, a tal proposito, ne approfittiamo per raccontarvi quello che forse è il film più controverso di Noé, Climax, mentre voi potete godervi il trailer di Lux Æterna che troverete in cima all'articolo.