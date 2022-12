Luther: svelato titolo e prime immagini del film sequel dalla serie con Idris Elba!

Distese innevate, città affollate e quello che sembra essere il sottosuolo di un bunker... o qualcosa di simile. Questo ci mostrano le nuove immagini di Luther, il nuovo film sequel di Netflix tratto dall'amatissima serie investigativa con Idris Elba. Ma non è tutto: ora c'è anche un titolo ufficiale, cosa vorrà dire?

Si parla da anni ormai del film sequel con protagonista Idris Elba nuovamente nel ruolo di Luther, uno di quelli che ha contribuito a lanciarlo definitivamente al grande pubblico. Negli anni ovviamente lo avrete riconosciuto per moltissimi altri ruoli, ma dall’anno di debutto della serie ne è passato di tempo. Un totale di cinque stagioni concluse nel 2019 e trasmesse a partire dal lontano 2010.

Due anni di distanza circa fra una stagione e l’altra sono tanti, ma i frutti di quel lavoro meticoloso si sono sempre visti nelle reazioni soddisfatte degli spettatori. E questa nicchia di fedelissimi ha atteso con altrettanta pazienza la lavorazione del film, i cui dettagli sono stati tenuti in gran segreto. Ora che il 2023 si avvicina però, anno di uscita della pellicola, Luther svela nuovi dettagli, incluso il titolo ufficiale per intero. Si chiamerà Luther: The Fallen Sun, ovvero “Il sole caduto”. Secondo Idris Elba, il film di Luther soddisferà tutti.

Il film si mostra anche con tre nuove immagini che trovate in calce all'articolo e che promettono una grande varietà di ambientazioni, pronte a portare il nostro amato protagonista noir nei sottosuoli più oscuri di Londra... ma forse non si fermerà lì. Scritto da Neil Cross e diretto da James Payn, il titolo fa riferimento a un nuovo raccapricciante serial killer che terrorizza la città mentre il detective "brillante ma caduto in disgrazia" siede dietro le sbarre. Il film è stato definito “un’epica continuazione della serie, reimmaginata per il cinema”. Nel cast di Luther nomi di primo piano come Andy Serkis e Cynthia Erivo.