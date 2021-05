Luther: presto partiranno le riprese del film con Idris Elba: ecco quando

Finalmente tutto sembra pronto per l'inizio delle riprese di Luther, il film con Idris Elba basato sulla serie BBC di grande successo ideata da Neil Cross. Negli ultimi mesi molti sono stati i dubbi sulla sua realizzazione, ma come rivelato dall'attore inglese, presto partiranno i lavori.

"Entriamo in produzione, incrociamo le dita, a settembre. Sono così entusiasta, è passato molto tempo. Siamo molto, molto vicini a dare il via libera alla produzione", ha detto Elba a Variety

Luther segue le vicende dell'ispettore capo detective della Serious Crime Unit delle forze di polizia del Regno Unito, che mette continuamente a repentaglio la sua vita personale per il suo lavoro.

"Tempo fa ho sostenuto che mi piacerebbe vederlo in un film, ed è lì che penso che ci stiamo dirigendo finalmente verso - un film", ha riso Elba. "E non vedo l'ora di farlo accadere. Sta succedendo. Con la pellicola, il cielo è il nostro unico limite. Puoi essere un po' più audace con le trame. E un po' più internazionale e un po' più in grande. Ma John Luther sarà sempre John Luther".

Sebbene molti siano entusiasti per l'arrivo di Luther al cinema, non mancano le polemiche per un personaggio così complesso che secondo alcuni spettatori non è in grado di esprimere al meglio la sua cultura. Staremo a vedere se il film riuscirà a far cambiare idea. Voi cosa ne dite?