Luther, Idris Elba sogna: 'Adorerei realizzare un film ambientato in Africa'

Idris Elba è sempre stato particolarmente affezionato al personaggio di Luther. Nel corso della promozione del sequel-film della serie lo sta sicuramente dimostrando. L'attore ha parlato, inoltre, di quanto amerebbe vedere un prossimo film sul personaggio ambientato in Africa.

Ci sono voluti anni per ottenere un sequel ma Luther: Fallen Sun è finalmente arrivato. Al desiderio di Idris Elba di avere un degno seguito della serie si aggiunge anche riuscire a realizzare una pellicola in Africa. L'attore è sempre stato molto affascinato dalla scena cinematografica africana volendo fare qualcosa in più per potenziarla sia da un punto di vista produttivo sia per quanto riguarda la notorietà. Insomma, portare lì un film Netflix potrebbe essere un enorme passo in avanti per realizzare il sogno di Elba.

Lo scorso mese è stato pubblicato il trailer di Luther: Fallen Sun che ha introdotto al pubblico la nuova direzione che ha preso la vita del protagonista. Mentre un nuovo serial killer minaccia Londra, Luther sembra essere caduto in disgrazia. Ossessionato da una indagine fallita su un cyber psicopatico, il protagonista è finito in carcere e cercherà un modo per evadere pur di risolvere questo nuovo inquietante ed inaspettato mistero in un tentativo di ricostruire la sua vita caduta a pezzi dopo il suo fallimento.

Dopo la fine delle riprese del film di Luther Idris Elba dichiarò di essere soddisfatto del risultato rincuorando tutti i fan riguardo la qualità di questo attesissimo sequel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!