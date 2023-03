Luther, Idris Elba si sbilancia sul futuro: 'Spero sia il primo di molti'

Ad Hollywood un progetto non finisce mai davvero. A confermarlo è Luther: The Fallen Sun, film-sequel della celebre serie BBC con protagonista Idris Elba. Pare che la possibilità di dar vita ad altre storie sul personaggio abbia portato l'attore a sognare un possibile futuro per Luther.

"Il lusso inizia con l'avere più spazio per raccontare una storia più grande senza suddividerla in episodi", ha raccontato Elba parlando dell'effettivo potenziale che la storia può avere. "Ora abbiamo questo paesaggio enorme [e] un budget un po' più grande. Abbiamo più tempo per affrontarlo" ha continuato. "Ho sempre sognato cosa avremmo potuto fare con Luther come film, al di fuori di 'Luther Land' a Londra, dove possiamo portarlo?" ha concluso, sperando in un ipotetico futuro per il progetto.

Idris Elba aveva già discusso della possibilità di portare Luther in Africa e poter, in un certo senso, integrare nella sua storia questo elemento. The Fallen Sun fa proprio questo, mentre Luther e compagnia si avventurano nel Regno Unito e in Estonia. L'attore continua a parlare di una possibile espansione della storia aumentando le speranze dei fan più accaniti. "Ora abbiamo l'opportunità. Questo film, spero davvero che sia il primo di molti" ci ha tenuto ha precisare l'attore.

In occasione del rilancio dei DC Studios Idris Elba ha detto la sua sul suo possibile ritorno nel franchise sperando di poter tornare ad interpretare Bloodsport antieroe comparso in The Suicide Squad. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!