Luther, Idris Elba sul film sequel: 'Finite le riprese, soddisferà tutti!'

Arrivata alla sua quinta stagione ma con un numero di episodi totali stranamente basso, la serie Luther con protagonista Idris Elba nei panni dell'omonimo ispettore londinese avrà ora un film che fungerà da sequel. L'attore ha annunciato il fine riprese, aggiungendo che il film piacerà davvero a tutti, fan e non.

Continuano le uscite Netflix con proposte sempre nuove, anche solo nel giro dell’ultima settimana. Ma continuano anche i progetti del gigante dello streaming per tramutare in epopea cinematografica tutta una serie di titoli che hanno fatto il successo del catalogo. Fra questi c’è il poliziesco con l’amatissimo Idris Elba, che dopo essere arrivato alla sua quinta stagione – pur con un numero davvero esiguo di episodi totali – si è vista rinnovata, stavolta, per il “grande schermo”. In poche parole, con un film sequel che potrebbe chiudere quanto visto in precedenza, così come aprire un nuovo corso per il personaggio, che potrebbe facilmente prestarsi al cinema visto anche l’attore che lo interpreta.

Proprio Idris Elba ha rivelato, durante un’intervista con The Jess Cagle Show di SiriusXM, che le riprese del film sono terminate, oltre a dirsi molto fiducioso sulla ricezione della pellicola sia da parte dei fan di lunga durata, sia fra chi invece non abbia mai visto la serie: “Se siete fra quelli che hanno visto l'ultima stagione, sappiate che il film riprenderà subito dopo. Ma per il nuovo pubblico che non l'abbia vista, il film rimane una storia a sé stante. Quindi anche se non sai dove, chi o cosa sia Luther, il film cerca di essere completo per un nuovo pubblico. Abbiamo appena finito le riprese circa tre settimane fa. Sono state riprese cupe. Mi ritrovo a congelare in qualche grotta buia o qualcosa del genere. Ma tranquilli, nessuno spoiler".

In precedenza era stato riferito che Idris Elba sarebbe stato affiancato nel film da Andy Serkis (Black Panther) e Cynthia Erivo (7 sconosciuti a El Royale). La coppia dovrebbe rappresentare una "doppia minaccia" per il personaggio: da un lato la Erivo impersonerà una collega detective che dovrebbe diventare la "nemesi di Luther"; dall’altro, Serkis è stato anticipato come "il villain criminale della storia", segnando così il suo ritorno a ruoli negativi. Quello su Luther è solo uno dei prossimi film con cui Netflix chiuderà storiche serie, su tutti il caso dei Peaky Blinders. Luther conta blocchi di episodi che vanno dai due ai soli sei episodi a stagione e dovrebbe tornare su Netflix in tempo per l'uscita del film.