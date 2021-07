Luther, il film tratto dalla serie con Idris Elba sarà prodotto da Netflix

Stando a quanto riporta il sito web Giant Freakin' Robot, Netflix ha ottenuto i diritti per il prossimo film Luther, adattamento dell'omonima serie tv della BBC. Le riprese del film con Idris Elba dovrebbero partire a settembre, e il regista sarà Jamie Payne, che ha diretto la quinta stagione dello show.

Continuerà così, se il progetto andrà effettivamente in porto, la collaborazione tra Idris Elba e Netflix, dopo Beasts of No Nation del 2015 e Concrete Cowboy, uscito lo scorso aprile.

Era da molto tempo che si parlava di un film tratto dalla serie Luther, le speculazioni andavano avanti da anni e lo stesso Idris Elba aveva parlato spesso della sua voglia di portare il suo detective televisivo anche sul grande schermo. "Luther ha tutto il potenziale per per riecheggiare quei classici film anni '90 come Seven o Nella morsa del ragno" aveva detto qualche tempo fa. "Sostanzialmente, quello che vogliamo fare è provare a portarlo su una scala molto più grande, magari internazionale."

La serie televisiva britannica è andata avanti per cinque stagioni, per un totale di venti episodi, tra il 2010 e il 2019. Oltre a Idris Elba, fanno parte del cast di Luther, tra gli altri, anche Ruth Wilson, Warren Brown, Michael Smiley, Dermot Crowley e Indira Varma.