Luther, il film sulla serie con Idris Elba ha una data d'uscita!

Orfani di Luther? Sì, ma ancora per poco: la celebre serie britannica che ha contribuito al definitivo lancio della carriera di Idris Elba ci ha salutati nel 2019, ma il film annunciato qualche tempo fa riaprirà i giochi e, chissà, potrebbe portare a novità ancora più interessanti per il futuro dello show.

Ma parliamo di cose concrete: le riprese del film di Luther sono terminate lo scorso aprile e, al netto di qualche aggiornamento dai vari protagonisti e di qualche foto pubblicata in rete, non ne avevamo saputo più nulla. Questo fino a pochi minuti fa, quando sul profilo Instagram di Idris Elba è spuntato qualcosa di decisamente interessante!

In un video di pochi istanti in cui vediamo il personaggio della star di The Suicide Squad spuntar fuori dall'ombra, Elba ci ha infatti annunciato la data d'uscita ufficiale del film di Luther: "24.02.2023 nei cinema. 10.02.2023 su Netflix. Ci vediamo presto" recita il messaggio lasciatoci dal protagonista della serie.

Il film di Luther, dunque, godrà prima di un passaggio in sala il prossimo febbraio, per poi sbarcare nel catalogo della piattaforma il mese successivo: siete contenti? Diteci la vostra nei commenti! Nell'attesa, qui trovate le nuove immagini ufficiali del film di Luther rilasciate lo scorso dicembre.