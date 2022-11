Luther, il film di Idris Elba è realtà: guardate le prime immagini ufficiali

Ad aprile 2022 Idris Elba annunciava la fine delle riprese di Luther, il film che fungerà da sequel per l'acclamata serie tv poliziesca che lo vede nei panni dell'omonimo detective, e adesso Empire Magazine ha pubblicato in esclusiva le prime foto ufficiali del progetto.

Le immagini, come sempre disponibili nel post in calce all'articolo, mostrano Luther in due location alquanto atipiche per le sue indagini londinesi, ovvero una sconfinata pianura innevata e quello che sembrerebbe essere un tunnel abbandonato della metropolitana. Dalla rivista, poi, emergono tante informazioni inedite sul film di Luther.

A quanto pare infatti il film porterà Luther lontano da Londra, e secondo quanto dichiarato da Idris Elba il nuovo medium offrirà la possibilità di scandagliare nuovi aspetti del suo iconico detective: "E' come sbucciare una cipolla e trovare nuovi strati", ha detto l'attore a Empire. "E Neil Cross ha avuto modo di giocare con molta libertà per quanto riguarda la storia. Usciamo dalle strade di Londra, ci spostiamo un po' fuori porta, diciamo. Il che è fantastico. Sembra qualcosa di totalmente nuovo."

Comunque, Idris Elba promette che il tono oscuro della serie TV sarà ancora presente nel film: "È davvero pericoloso quando si passa dalla televisione al cinema, perché hai la possibilità di mettere più soldi nel progetto e in questo modo rischi subito di snaturare la serie originale. Volevo assicurarmi che, anche se avessimo avuto un budget enorme, non ci saremmo discostasti dai parametri dello show. Li abbiamo amplificati, quello si, abbiamo alzato la posta in gioco."

Luther uscirà a marzo 2023, rimanete sintonizzati per una data d'uscita più specifica.