Luther: il detective di Idris Elba è pronto per il cinema, conferma Neil Cross

Era stato Idris Elba ad annunciare novità riguardanti Luther: il suo scontroso detective farà il grande salto verso il mondo cinematografico e ora anche il creatore della serie sembra esserne convinto.

Il progetto è ancora avvolto nel mistero, per cui Neil Cross si è guardato bene dal rivelare qualcosa in più, ma ha comunque voluto rassicurare i fan circa il futuro del personaggio: "Chiedetelo a Idris! Non so se mi è consentito dirvelo... il ché dovrebbe già essere una risposta! Le parole fanno parte del mio lavoro e mi sembra di averle completamente perse... vogliamo fare altre cose con Luther e le faremo. Il come e il perché sono ancora distanti, ma di sicuro faremo altro riguardante Luther".

Ormai il film sembra essere una cosa certa, ed è probabile che è solo a causa dei problemi connessi al 2020 se ancora la produzione non è iniziata, visto l'interesse dimostrato dai protagonisti del progetto.

Per quanto riguarda la trama, è probabile che vengano riprese le caratteristiche tipiche del personaggio, un irruento detective londinese disposto ad utilizzare percorsi alternativi per risolvere i casi (persino a diventare amico della pericolosa psicopatica assassina interpretata da Ruth Wilson). La quinta stagione della serie è uscita su Netflix a gennaio 2019, per cui i tempi potrebbero essere maturi per qualcosa di nuovo.

Elba aveva inoltre aggiunto che il film di Luther sarà più ambizioso e che porterà la produzione su un livello ancora più alto.