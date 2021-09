Luther: Andy Serkis e Cynthia Erivo nel cast del film Netflix con Idris Elba

Con l'inizio delle riprese di Luther dietro l'angolo, Andy Serkis e Cynthia Erivo sono entrati ufficialmente nel cast della nuova avventura crime con protagonista Idris Elba.

A comunicarlo in queste ore The Hollywood Reporter, che fa sapere che la star de Il pianeta delle scimmie e Il Signore degli Anelli) e l'attrice di Bad Times at the El Royale e Genius: Aretha sono stati scelti per apparire nel film di Luther prodotto dalla BBC e Netflix. Secondo il rapporto, Andy Serkis e Cynthia Erivo saranno due personaggi principali e rappresenteranno una "doppia minaccia" per il detective Luther: il personaggio della Erivo è stato descritto come 'una collega detective, la nemesi di Luther' mentre Serkis è definito espressamente "il criminale al centro della storia".

Il creatore della serie Neil Cross ha scritto la sceneggiatura del film, che vede Jamie Payne pronto dietro la macchina da presa in qualità di regista. Payne in precedenza ha diretto la quinta serie dello show, ed è famoso anche per la regia di altri noti show televisivi come Outlander, The Alienist e Quantico, solo per citarne alcuni. Secondo quanto riferito, la produzione del film dovrebbe iniziare a novembre di quest'anno. Nessuna data d'uscita è stato confermata, ma la time-line della produzione farebbe pensare ad una premiere nel corso del 2022.

Tutte e cinque le stagioni di Luther sono disponibili su Netflix, che distribuirà il film in esclusiva.