Luther, Andy Serkis confessa: 'Ho avuto paura di interpretare il ruolo'

Sembra che Andy Serkis provi gusto ad interpretare personaggi moralmente ambigui o cattivi. A confermarlo è il ruolo che ricopre in Luther: Fallen Sun, sequel della celebre serie con protagonista Idris Elba. L'attore ha parlato del suo ruolo nel film e di come sia stato spaventato nell'interpretarlo.

Dopo aver vestito in CGI i panni di villain (o antieroi) iconici come il Supremo Snoke, Caesar e Gollum, Andy Serkis questa volta utilizza il suo volto per interpretare un villain capace di mettere seriamente in crisi Luther, finito dietro le sbarre. Pare che inizialmente Serkis avesse abbastanza timore nel ricoprire un ruolo così manipolatorio e difficile dal punto di vista emotivo. "Quando ho letto la sceneggiatura, quando è arrivata nella mia casella di posta, in realtà non volevo farlo perché ho pensato: 'Questo è troppo spregevole. Ho interpretato personaggi oscuri. Voglio davvero andare lì con questo?'" ha detto l'attore.

Mentre lo showrunner di Andor si è rivelato molto criptico riguardo il futuro di Serkis in Andor, che ha interpretato l'iconico personaggio di Kino Loy, l'attore sta andando avanti con altri importanti progetti sia riguardo la sua carriera da regista che attore. "Ciò che mi ha affascinato, enormemente, è stato che la scrittura di Neil Cross stava prendendo una piega enormemente importante, che è l'argomento di come ci relazioniamo con una tecnologia a cui abbiamo completamente ceduto la responsabilità, che è Internet, in un mondo che isola sempre più le persone, desensibilizza le persone e ci fa sentire giudicati" ha continuato parlando di quello che, secondo lui, è il punto di forza del film di Luther.

Nel frattempo, Idris Elba si è sbilanciato sul futuro e ha parlato della possibilità di avere più film incentrati su Luther in modo da continuare ciò che nella serie tv non è mai stato concluso.