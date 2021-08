Un lupo mannaro americano a Londra, i fan celebrano il 40° anniversario!

Negli ultimi quattro decenni ha continuato a riscuotere grandi attenzioni ed è tuttora considerato uno dei più grandi film sui lupi mannari mai realizzato. Sui social non sono mancati i messaggi di tributo nei confronti del film. In tantissimi hanno ricordato l'uscita del film e il successo ottenuto dalla pellicola nel corso degli anni. In calce alla news trovate alcuni post dei fan su Twitter. Edgar Wright rifiutò di girare un remake di Un lupo mannaro americano a Londra , dopo il successo della versione di Landis. La sinossi di Un lupo mannaro americano a Londra:"David (David Naughton) e Jack (Griffin Dunne), due studenti universitari americani, stanno attraversando la Gran Bretagna con lo zaino in spalla quando un grosso lupo li attacca. David sopravvive con un morso ma Jack viene brutalmente ucciso. Appena David guarisce in ospedale, è tormentato da violenti incubi del suo amico mutilato, che avverte David che sta diventando un lupo mannaro. Quando David scopre l'orribile verità, contempla il suicidio prima che la prossima luna piena lo faccia trasformare da uomo a bestia omicida". David Naughton ha dichiarato:"Ho pensato fosse una storia d'amore abbastanza semplice. Tragica in un certo senso visto che ci sono questi personaggi che in realtà non hanno alcun controllo su ciò che gli accade. [...] Ma si legge come una storia semplice in cui un ragazzo non può credere a ciò che il suo amico gli sta dicendo, s'innamora di un'infermiera e alla fine soccombe alla tragedia di essere un lupo". Leggete la nostra recensione di Un lupo mannaro americano a Londra .

🐺 Celebrating its 40th Anniversary(!), John Landis' AN AMERICAN WEREWOLF IN LONDON came out today in 1981.



With Special FX from Rick Baker, this was the first film to earn the Academy Award for Best Make-up.



A classic. A masterpiece of terror. pic.twitter.com/A0n0CjgbZK — FANGORIA (@FANGORIA) August 21, 2021

Happy 40th to a one of the greats, An American Werewolf In London. Here’s my artwork for Arrow’s steelbook released in March. 🇺🇸🐺🇬🇧 pic.twitter.com/D3srxQmAYh — Gary Pullin (@GhoulishGary) August 21, 2021

Happy 40th anniversary to An American Werewolf in London! Releleased on this day in 1981. Still my favorite werewolf movie! ❤️ #horror pic.twitter.com/paegBuF2rg — Holidaze Halloween 🎃 (@QueenHalloweenW) August 21, 2021

Afternoon Twitterfiends. About to watch a John Landis film that goes by the name of, An American Werewolf in London (1981). Happy 40th you beautiful lycanthrope bastard. pic.twitter.com/oGoXYCQCvR — 💀Eric of the Dead💀 (@E_D_Nosferatu) August 21, 2021