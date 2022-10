Lupita Nyong'o, la star sullo schiaffo di Will Smith:'Sapevo che sarei diventata un meme'

In un'intervista concessa a The Hollywood Reporter, Lupita Nyong'o ha ricordato lo shock provato al momento dell'aggressione in diretta di Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar lo scorso marzo. Nyong'o ha confessato di aver subito compreso che per quella scena che la vedeva inquadrata sarebbe diventata un meme.

"Quando il momento è passato ho capito 'Oh, mio Dio, non è possibile che sia accaduto tutto questo e io non sia nell'inquadratura'. Sapevo che non appena fosse tutto finito sarei diventata un meme" ha ricordato l'attrice.



Tuttavia, Nyong'o non ha aggiunto altro su quanto accaduto:"Non voglio aggiungere ulteriore carburante alla vicenda, francamente".

Successivamente Will Smith si è scusato con l'Academy per il deplorevole comportamento e con il collega Chris Rock per la reazione violenta all'infelice battuta sull'alopecia della moglie, Jada Pinkett Smith.



Will Smith è stato bandito dagli Oscar per i prossimi dieci anni e l'attore ha confessato di aver iniziato un percorso per poter comprendere meglio i motivi del suo comportamento ed evitare che situazioni del genere possano ancora accadere in futuro.

Lupita Nyong'o sarà nel cast di Black Panther: Wakanda Forever, del Marvel Cinematic Universe, diretto da Ryan Coogler, sequel del primo capitolo con il compianto Chadwick Boseman. Nel cast del film anche Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Tenoch Huerta, Martin Freeman e con la partecipazione di Angela Bassett.