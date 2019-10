Lupita Nyong'o sfoggia il look da Us per la festa di Halloween della Universal

Lupita Nyong'o ritorna nel mondo di Us di Jordan Peele in occasione della festa Halloween Horror Nights 2019 organizzata agli Universal Studios, che andrà avanti fino al prossimo 3 novembre.

L'attrice premio Oscar è tornata nei panni della temibile Red per spaventare gli invitati: il video della performance, sia esilarante che terrificante, è disponibile in calce all'articolo.

Osannato come il nuovo capolavoro del regista dopo il successo di Scappa - Get Out, l'horror Noi vede Lupita Nyong'o nei panni di una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con il marito Gabe (il Winston Duke di Black Panther) e i due figli (Shahadi Wright Joseph e Evan Alex) per un'idilliaca vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato accaduto proprio nelle spiaggia a pochi minuti dalla casa e sconvolta da una serie di nuove inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia.

Quando cala la notte, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano: sono versioni distorte di loro stessi, e in un crescendo di tensione e violenza il film traccia la contrapposizione fra la classica affettuosa famiglia americana e le loro ombre più oscure.

