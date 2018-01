Lupita Nyong'o parla della fisicità di Black Panther

, il prossimo film dei Marvel Studios, è stato descritto dal suo regista come il 'James Bond' dei film Marvel. Come potete immaginare, questo tipo di confronto allude al fatto che questo film ha avuto un impatto fisico considerevole sugli attori e sugli stuntman che vi hanno preso parte durante la lavorazione sul set.

Durante una visita al set di Black Panther, l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o, interprete di Nakia nel film, ha rivelato che le riprese del film l'hanno impegnata fisicamente più di quanto immaginasse.

"Wow, è stato intenso - ha dichiarato l'attrice, parlando del tempo trascorso sul set - Intendo dire che sognavo di recitare in un film d'azione e cose del genere ma non mi ero resa conto del fatto che dovevo cambiare la mia dieta e mi avrebbe costretto a svegliarmi ad orari folli. Questa settimana mi sono svegliata alle tre del mattino per l'allenamento, il che è folle. Richiede molta resistenza fisica e un grande impegno per il tuo corpo".

Tanto sforzo ma ben ripagato:"Ma è stato così divertente sfidare il mio corpo in questo nuovo modo. Lo stile di combattimento di Nakia proviene dallo judo e dal ju-jitsu, e altre altri arti marziali di questo tipo. Quindi è stato divertente, sto imparando molte cose".

Black Panther, basato sul personaggio di Pantera Nera della Marvel, è il diciottesimo film del Marvel Cinematic Universe. Prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Motion Pictures, Black Panther è diretto da Ryan Coogler. Nel cast del film troviamo Chadwick Boseman nel ruolo principale, insieme a Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitita Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

L'uscita del film è prevista dal 14 febbraio nelle sale cinematografiche italiane.

Tornato a casa in seguito alla morte del padre, T'Challa diventa il nuovo re di Wakanda. Egli è costretto a vestire i panni di Black Panther e allearsi con la CIA quando due nemici si alleano per detronizzarlo.