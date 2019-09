Lupita Nyong'o loda l'impiego degli attori di colore in Black Panther

Negli ultimi anni le polemiche riguardo l'impiego di attori di colore non sono mai mancate, né in un senso né in un altro: il mondo dello spettacolo è diviso tra chi accusa ancora la persistenza di un certo grado di discriminazione (vedi Spike Lee) e chi, invece, grida all'eccessivo politically correct.

Lupita Nyong'o, con le sue ultime dichiarazioni su Black Panther, si è posta a metà strada fra le due fazioni: se l'attrice non nega, infatti, l'importanza di dar spazio ad attori ed attrici neri nelle grandi produzioni allo stesso tempo accusa chi tenta di sfruttare la presenza di un attore nero alla stregua di un esca per attirare spettatori e critici, alla pari del più meschino clickbait.

Proprio sotto quest'aspetto Nyong'o ha quindi voluto spendere parole di apprezzamento per la produzione di Black Panther: "Penso sia molto più comune in America sentir parlare della sofferenza della gente nera piuttosto che dei suoi successi. La sofferenza causata dall'avere la pelle nera è praticamente clickbait. Quindi quando è venuto fuori Black Panther... Fu così bello lavorare per un film basato sull'Africa che non puntasse a raccontare la sofferenza dell'essere africani" ha spiegato l'attrice.

Si raccontino le sofferenze delle persone di colore, dunque, ma se ne raccontino anche i successi: esattamente come accade per chi ha la pelle più chiara. Probabile, a questo punto, che anche Black Panther 2 prosegua su questa falsariga: la data d'uscita del film è già stata annunciata, mentre Martin Freeman ha recentemente parlato dell'inizio delle riprese.