Lupita Nyong'o, il suo libro per bambini diventerà un film per Netflix!

Il libro per bambini, Sulwe, realizzato dal premio Oscar Lupita Nyong'o sarà adattato in un film d'animazione musicale per Netflix. Nyong'o produrrà il film sul suo libro pubblicato lo scorso anno. Scritto dall'attrice e illustrato da Vashti Harrison, Sulwe ha raggiunto il primo posto nella lista dei best-seller di libri illustrati del NYT.

Ecco la descrizione ufficiale:"Sulwe è la storia di una ragazza di nome Sulwe con la pelle del colore della mezzanotte. È più scura di tutti quelli che conosce, ma tutto ciò che vuole è essere bella e luminosa. Una notte, Sulwe riceve la visita di una stella cadente inviata dalla Notte e intraprende un viaggio magico in cui apprende la storia illuminante delle sorelle Notte e Giorno. Sulwe è una storia sull'autostima, che spiega come la vera bellezza non provenga dal colore della pelle ma da dentro di noi".



Al momento non è stato annunciato nessun regista né alcun membro del cast. Lupita Nyong'o ha parlato così di Sulwe:"La storia di Sulwe è molto vicina al mio cuore. Crescendo, ero a disagio nella mia pelle scura. Raramente ho visto qualcuno che mi somigliasse nelle pagine ambiziose di libri e riviste, o anche in tv; è stato un lungo viaggio per me, arrivare all'amor proprio. Sulwe è uno specchio per bambini dalla pelle scura per vedere sé stessi, una finestra per coloro che potrebbero non aver familiarità con il colorismo, per avere comprensione ed empatia, e un invito per tutti coloro che si sentono diversi e invisibili a riconoscere la loro innata bellezza e valore. Sono entusiasta che il libro venga adattato in un musical animato che speriamo ispiri i bambini di tutto il mondo a celebrare la loro unicità".



