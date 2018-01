Lupita Nyong'o conoscerà presto il futuro di Maz Kanata in Star Wars: Episodio IX

Ilè stato di recente intervistato dall’Hollywood Reporter in una interessante conversazione che ha toccato diversi temi della sua vita privata e della carriera lavorativa lanciata dain 12 anni schiavo . Tra gli argomenti non è mancato un cenno anche alla saga di Star Wars e al prossimo episodio in uscita nel 2019.

Nel maggio 2014 l’attrice si trovava in Marocco per trascorrere l’inizio delle vacanze estive, quando ad un tratto riceve una chiamata da parte di J.J. Abrams, seguita dall’arrivo nello Stato africano di un assistente della produzione. Queste le parole di Lupita Nyong'o al ricordo di quell’esperienza:

“Un collaboratore è arrivato nel mio hotel portando con sé la sceneggiatura che teneva al sicuro in un apparecchio sigillato. Mi ha fatto firmare delle carte e mi ha dato delle istruzioni. Avevo un certo numero di ore a disposizione per leggere lo script, mentre l’assistente aspettava me in Marocco che finissi di leggerlo cosicchè lui potesse rimetterlo lì dentro e portarlo indietro”.

L’ultimo capitolo diretto da Rian Johnson, Gli Ultimi Jedi, non ha lasciato molto spazio alla piratessa aliena interpretata in motion capture e la causa è sicuramente addebitabile alla mole di materiale da gestire all’interno dell’arco narrativo del film. Riguardo all’eventualità che ritorni per Star Wars: Episodio IX l’attrice non sembra essere stata ancora raggiunta da notizie ufficiali:

“Non lo so ancora, ma lo saprò presto”.

Star Wars: Episodio IX chiuderà la nuova trilogia arrivata nelle sale cinematografiche nel 2015. Al regista e sceneggiatore J.J. Abrams l’onere e l’onore di portare a compimento le avventure di Rey, Kylo, Finn, Poe, Leia, Rose e Chewbecca. L’uscita è prevista nel 2019.