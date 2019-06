Lupita Nyong'o nella prima clip della commedia horror Little Monsters

Hulu e NEON hanno diffuso in streaming la prima clip ufficiale di Little Monsters, commedia horror con protagonista il Premio Oscar Lupita Nyong'o, al suo secondo horror consecutivo dopo il successo internazionale di Noi.

Nella clip in questione vediamo la protagonista a bordo di un veicolo con a bordo dei bambini che ad un tratto si ritrova nel mezzo di un parco in cui assistono impietriti a una scena raccapricciante; la protagonsta quindi cerca in tutti i modi di distrarre i bambini per non far vedere loro la scena che hanno alle loro spalle.

La pellicola segue le vicende di Dave, un musicista in difficoltà che si offre come volontario per accompagnare la classe del nipotino in una gita scolastica dopo aver conosciuto la sua insegnante, Miss Caroline (Nyong'o). Le intenzioni di Dave sono complicate dalla presenza del famoso protagonista di uno show per bambini che ha anche lui un debole per Miss Caroline, Teddy McGiggle (Gad). Nessuno può però prevedere l’arrivo di un attacco zombie che metterà tutti in pericolo; i tre dovranno quindi lottare per proteggere i bambini.

Diretto dal regista australiano Abe Forsythe, Little Monsters è stato presentato con successo al recente Sundance Film Festival, con Hulu e Neon che ne hanno acquisito i diritti di distribuzione americana. Oltre al Premio Oscar Lupita Nyiong'o (Noi, 12 anni schiavo) e Josh Gad, nel cast di Little Monsters ci sono anche Alexander England nel ruolo di Dave.

Si tratta del secondo horror consecutivo a cui partecipa Lupita Nyong'o dopo il successo internazionale ottenuto con Noi di Jordan Peele.