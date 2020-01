Lupita Nyong'o e Awkwafina tra le grandi assenti dalle nomination per gli Oscar 2020

Premiata nel 2014 per la sua performance in 12 anni schiavo, Lupita Nyong'o non è rientrata nella cinquina di attrici nominate all'Oscar nonostante l'ottima accoglienza di Noi. Stessa sorte è toccata ad Awkwafina, volto emergente di Hollywood di recente premiata ai Golden Globe per il suo ruolo in The Farewell.

Le due a quanto pare nono sono riuscite a convincere l'Academy, che ha invece scelto tra le migliori attrici protagoniste Cinthia Evo per Harriet, Scarlett Johansson per Storia di un Matrimonio (candidata anche come non protagonista per JoJo Rabbit), Saorsie Ronan per Piccole Donne, Charlize Theron per Bombshell e Renée Zellweger per Judy.

Se le candidature della Johansson, della Zellweger e della Ronan sembravano scontate (all'età di 25 anni, la protagonista di Piccole Donne è stata nominata all'Oscar per la quarta volta), arrivano forse un po' a sorpresa le nomination della Erivo e della Theron, le cui quotazioni erano però aumentate in seguito all'annuncio degli Screen Actors Guild Awards.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le scelte dell'Academy o avete in mente le performance di altre attrici nel 2019?

