Lupin III The First arriva finalmente in home-video: tutti i dettagli per dvd e bluray!

Dopo il grande successo ottenuto per il mercato digitale, Lupin III - The First arriva finalmente in home video grazie ad Anime Factory, l'etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell'offerta dell'animazione giapponese.

Grazie al lavoro di computer grafica dello studio Marza, già produttore di film d’animazione di successo come Capitan Harlock 3D e Sonic - Il film, Lupin e la sua squadra arrivano in DVD e Blu-ray da oggi 29 ottobre 2020.

Il maestro Monkey Punch, che fin da subito aveva disegnato manga in ambiente digitale traendo il massimo vantaggio dai personal computer per la grafica, è stato il primo presidente dell’Associazione Manga Digitali e aveva atteso con impazienza per lunghi anni un Lupin in 3DGC. In un’intervista rilasciata all’uscita di Lupin III vs Detective Conan - Il Film, aveva dichiarato scherzosamente: “La prossima volta lo voglio vedere in 3D”.

Il titolo di quest’opera, “The First”, oltre a indicare la comparsa del diario di Bresson, unico fatale tesoro che Lupin I non è riuscito a rubare, rappresenta anche la prima regia di Takashi Yamazaki per questo brand, ma innanzitutto simboleggia la prima incursione di Lupin nel mondo dell'animazione 3D.

L’edizione italiana del film ha confermato il cast dei doppiatori originali della serie, come avvenuto in Giappone. Sia l'edizione dvd che quella blu-ray conteranno 6 card da collezione, oltre ad un booklet esclusivo di 24 pagine con interviste al regista, schede personaggi e note di produzione, e i seguenti contenuti extra:

Speciale Doppiaggio: Stefano Onofri, Alessandra Korompay, Rodolfo Bianchi, “In sala doppiaggio”

Sequenze titoli italiana e textless

Teaser

Original Preview

Trailer cinematografico

Trailer Anime Factory

