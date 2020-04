Lupin III: Il film, il regista voleva Goemon senza abiti tradizionali e katana

Questa sera alle 21.10 va in onda su Rai 4 Lupin III - Il film, live-action diretto da Ryûhei Kitamura e dedicato ai personaggi creati da Monkey Punch. Quelle che forse non sapete, però, è che inizialmente il regista aveva pensato ad una vera e propria rivoluzione per uno dei protagonisti.

Essendo ambientato in epoca contemporanea, infatti, Kitamura era convinto che Goemon non potesse indossare degli abiti tradizionali giapponesi come nel manga originale. Durante un'intervista affermò: "Non ha senso fare un adattamento live-action se mantieni la stessa ambientazione. Intendo cambiare i personaggi e renderli moderni. Se esistesse nella società attuale, Goemon non indosserebbe un abito da samurai e non porterebbe con sé una katana."

A quanto pare però il regista si è dovuto ricredere, visto che la versione finale del film presenta un Goemon molto simile alla controparte manga e anime.

Uscito ne cinema giapponesi nel 2014 e arrivato in Italia due anni più tardi, Lupin III - Il Film segue il ladro gentiluomo, Jigen, Fujiko e Goemon alla ricerca del "Cuore Cremisi di Cleopatra", un gioiello di inestimabile valore custodito in una cassaforte di massima sicurezza conosciuta come "L'Arca di Navarone". Come sempre, l'instancabile Zanigata è pronto a tutto pur di arrestare la banda di Lupin.

Qui potete trovare la nostra recensione di Lupin III - Il Film. Per altri approfondimenti, vi lasciamo al nostro approfondimento sulla figura transmediale di Lupin III.