Lupin Il castello di Cagliostro, il capolavoro di Hayao Miyazaki torna al cinema in Italia

Dopo l'immenso successo ottenuto dal suo ultimo film Il ragazzo e L'airone, il maestro dell'animazione Hayao Miyazaki torna al cinema in Italia con Lupin III: Il castello di Cagliostro, il suo primo lungometraggio animato.

Il film del 1979, che fu il secondo lungometraggio dedicato al mitico Lupin, e che rappresentò il debutto alla regia di un lungometraggio per Miyazaki diventando anche il primo film d’animazione presentato al Festival di Cannes, tornerà al cinema in Italia solo il 4, il 5 e il 6 marzo 2024, in versione rimasterizzata e restaurata in 4K, presentata con le voci italiane storiche: l'occasione perfetta per i fan vecchi e nuovi di rivivere o scoprire la più bella avventura di Lupin diretta da Hayao Miyazaki, che era stato anche regista della prima storica serie tv animata, con uno dei titoli più famosi di tutta la storia dell'animazione giapponese, citato anche in Mission: Impossible 7 di Tom Cruise.

Nel film, i protagonisti sono Lupin III e il suo fedele compagno Jigen: insieme, sono riusciti a individuare la fonte delle banconote false che ha messo in ginocchio l’economia mondiale e che provengono da Cagliostro, lo stato più piccolo del mondo governato dal conte omonimo. All’interno delle mura di pietra del castello, il conte tiene prigioniera la bella Clarisse, la quale possiede la chiave per accedere a un tesoro di inestimabile valore. Lupin desidera liberare la ragazza, punire i malvagi e, ovviamente, assicurarsi il tesoro. In questa straordinaria avventura, non mancano altri personaggi chiave della saga come la seducente Fujiko e il tenace Ispettore Zenigata.

Il film sarà distribuito da Nexo Digital in collaborazione coi media partner Radio Deejay, MYmovies, ANiME GENERATION e Lucca Comics&Games. Nel frattempo, Il ragazzo e L'airone è diventato il terzo miglior film d'animazione giapponese di tutti i tempi al box office nord-americano.